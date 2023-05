“Ultradestra parla e non risolve”. La Francia rincara la dose: ancora insulti all’Italia

Condividi l'articolo

Altro che passo indietro: evidentemente la Francia non ha alcuna intenzione di chiedere scusa all’Italia in seguito all’attacco sferrato dal ministro degli Interni Gerald Darmanin secondo cui Giorgia Meloni “ non è in grado di risolvere i problemi migratori “. Sarebbe necessario chiedere perdono per la sferzata all’esecutivo del nostro Paese, che invece è finito nel mirino di una nuova bordata da parte di un altro esponente politico di Parigi.

Stando a quanto riportato dall’Ansa, l’ennesimo schiaffo nei confronti dell’Italia questa volta è arrivato da Clément Beaune: il ministro francese dei Trasporti, che rappresenta l’ala più a sinistra della maggioranza centrista di Emmanuel Macron, ha dato “ ragione sul piano politico ” al collega dell’Interno che ieri ha pungolato il nostro governo. “ L’estrema destra in Italia, come altrove, fa molte promesse ma risolve poco i problemi “, ha dichiarato Beaune parlando ai microfoni di Radio Europe 1.

E pensare che questa mattina Antonio Tajani, nel sottolineare che l’Italia pretende rispetto, ha chiesto alla Francia di riconoscere lo smacco e di porgere le proprie scuse per quanto accaduto nella giornata di ieri. Tra l’altro il ministro degli Esteri ha anche deciso di annullare la visita in programma a Parigi: il vertice era preparato da tempo e si sarebbe dovuto concludere con una conferenza stampa congiunta con l’omologa francese Catherine Colonna.

