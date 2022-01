Un ‘angelo bianco’ installato su una croce nel Vicentino

Condividi l'articolo

(ANSA) – VICENZA, 29 GEN – Una figura umana enigmatica, un

manichino bianco senza espressione veglia dall’alto da qualche

giorno il paese di Arcugnano, nella frazione di Torri. Qualcuno

lo ha posto in posizione seduta, su uno dei bracci ferrosi della

grande croce che sovrasta la località vicentina. L’idea è di un

performer, rimasto sino ad ora sconosciuto.

Un’opera, ormai ribattezzata l’angelo bianco, che non passa

inosservata, tanto più che tutto il popolo della Rete ha potuto

conoscerne ogni particolare grazie all’opera con un drone

realizzata dall’alto da CharliePix, al secolo Charles Hancock,

per tutti Charlie.

Immagini singolari e suggestive che in breve tempo sono

diventate virali. Al punto da essere notate anche dal Presidente

del Veneto Luca Zaia che ha dimostrato di apprezzare questo

personaggio (che si scorge anche molto lontano dalla pianura)

che domina la Pedemontana dall’alto. “L’opera, al momento

anonima – ha scritto il Governatore – ha destato curiosità

nella popolazione, ed è stata interpretata come speranza e buon

auspicio per l’uscita dalla pandemia”.

Il sindaco di Arcugnano Paolo Pellizzari avrebbe invitato

l’ideatore dell’opera a farsi avanti e rivelarsi. L’Angelo

Bianco”, il manichino comparso poche settimane fa nel braccio

della croce che domina la frazione di Torri di Arcugnano, comune

dell’hinterland di Vicenza, è stato ‘ancorato’ questa mattina

alla croce stessa dagli uomini della Protezione civile. “Abbiamo

preferito procedere subito con questa operazione – afferma

Pellizzari- per evitare che un possibile evento meteorologico,

magari caratterizzato da raffiche di vento, possa staccarlo,

facendolo volare via. Chi l’ha agganciato l’aveva fatto in

maniera un po’ provvisoria e per questo era barcollante”.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte