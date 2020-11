Un anno fa nascevano le Sardine, ‘ora siamo più consapevoli’

(ANSA) – BOLOGNA, 14 NOV – Avevano organizzato una festa di

compleanno, con uno scambio di lettere in piazza Maggiore, ma

quella piazza, che il 14 novembre di un anno fa fu riempita per

opporsi a Salvini in vista delle regionali, hanno dovuto

spostarla online. Per le sardine, il movimento che ha animato il

dibattito nella politica italiana, è comunque un programma da

festeggiare.

“Le sardine – dice Mattia Santori in un colloquio con l’ANSA

– un anno dopo sono più consapevoli, più mature. Abbiamo

cambiato tanti habitat in soli 365 giorni. Siamo nate

stringendoci in piazza, poi ci siamo ritrovate a proiettare

storie sulla Resistenza dalle finestre per il 25 aprile, poi a

distribuire piantine per la cultura, il tour di tutta Italia, la

scuola di politica, gli incontri con i Ministri. Abbiamo

dimostrato di poterci adattare ad ogni contesto, anche se fare

politica dietro a uno schermo non è nel nostro Dna. Ci manca la

fisicità e la relazione vera, non surrogata. E abbiamo paura che

la comunità torni a frammentarsi, che prevalga la frustrazione e

il senso di solitudine.

Il bilancio di un anno è positivo, anche con gli errori

fatti. “Uno spettatore – dice Santori – non sbaglia mai, chi è

in campo invece sbaglia tantissimo, ma alla fine è colui che fa

la differenza, che ribalta gli equilibri, che crea entusiasmo.

Il mancato diritto all’errore è uno dei motivi che rende

l’Italia un paese di vecchi tromboni che lasciano nell’angolo

giovani menti brillanti e appassionate. Tantissimi giovani ci

hanno ringraziato e hanno scoperto di essere parte della

politica grazie agli inviti delle sardine”. (ANSA).



