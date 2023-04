Un Caravaggio da Roma in mostra a Minneapolis

Condividi l'articolo

(ANSA) – NEW YORK, 22 APR – Un Caravaggio da Palazzo

Barberini è volato a Minneapolis e in cambio, a Roma, è arrivato

La Morte di Germanico di Nicholas Poussin che a lungo è stato

parte delle raccolte della famiglia Barberini. La mostra al

Minneapolis Institute of Art, aperta da questo fine settimana,

ha al suo centro l’iconico dipinto del 1599 ispirato alla storia

biblica di Giuditta e Oloferne.

“È un soggetto comune nell’arte dell’epoca, ma in questo

quadro l’eroina della Bibbia è fermata nell’atto di decapitare

il generale assiro”, spiega all’ANSA Rachel McGarry, che ha

curato la mostra in cui il quadro è accompagnato da altre 14

opere su un arco di 500 anni che esplorano le diverse

interpretazioni date alla figura di Giuditta da artisti come

Barthel Beham, Ludovico Carracci, Ignazio Collino e Lovis

Corinth. È una rara occasione di vedere un quadro di Caravaggio

negli Stati Uniti: ce ne sono solo dieci, di questi nove in

collezioni pubbliche.

Il prestito del Giuditta e Oloferne riflette la forte

relazione istituzionale del Minneapolis Museum of Art con musei

e gallerie in Italia che, tra le altre cose, l’anno scorso diede

vita a una mostra di opere di Botticelli dagli Uffizi. In cambio

del Caravaggio, il museo ha mandato a Roma il Poussin, in

occasione della mostra in corso fino a fine luglio su Maffeo

Barberini, che 400 anni fa divenne papa col nome di Urbano

Ottavo. Il quadro, originariamente commissionato dal cardinale

Francesco Barberini, nipote del pontefice-mecenate, era rimasto

con discendenti della famiglia fino al 1958 quando il museo lo

aveva acquistato.

“La collaborazione con palazzo Barberini porta in luce

eccezionali opere d’arte, ma anche la legacy di una famiglia di

straordinari mecenati”, ha detto la direttrice del Mia Katie

Luber. Ci sono voluti due anni di contatti per concretizzare i

prestiti: il Poussin – ricorda la McGarry – aveva riattraversato

l’Atlantico finora soltanto una volta, nel 1994, per la grande

mostra organizzata al Grand Palais di Parigi in occasione dei

400 anni della nascita dell’artista. (ANSA).



