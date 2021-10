“Un centro liberale è fondamentale per vincere”

Condividi l'articolo









Silvio Berlusconi è stato intervistato dal quotidiano La Prealpina e ha affrontato i principali temi dell’attualità politica, a partire dalla necessità di dare vita a un centrodestra federato come esempio di forza e coesione. “ Un centro forte, liberale, cristiano, garantista, europeista, è fondamentale per vincere “, ha detto il presidente Berlusconi. Il Cavaliere ci ha poi tenuto a fare una doverosa precisazione, anche per quietare le voci di una spaccatura con gli alleati: “ La competizione non è fra noi e i nostri alleati, che svolgono un ruolo diverso dal nostro ma complementare, la competizione è con gli avversari. E vogliamo vincerla “.

Il presidente di Forza Italia, quindi, ha rimarcato i valori fondamentali che da sempre muovono la sua azione politica e quella del suo partito: “ Per tutto il centrodestra la democrazia, la libertà, la tolleranza, il rifiuto della violenza e la condanna di ogni totalitarismo sono principi essenziali. Certo, su altre scelte abbiamo opinioni diverse, del resto non siamo ancora un partito unico “. Silvio Berlusconi è stato molto chiaro nella sua posizione, soprattutto alla luce dei tumulti di piazza e delle infiltrazioni di gruppi estremisti nelle manifestazioni di Roma e Milano.

Quindi, ha voluto sottolineare il totale appoggio di Forza Italia all’esecutivo e al presidente del Consiglio: “ Il nostro giudizio sul governo Draghi è assolutamente positivo, noi lo abbiamo fortemente voluto e lo sosteniamo con convinzione. Del resto, i risultati sanitari ed economici ci stanno dando ragione “. Ma nonostante la coalizione di centrodestra sia parte governativa e parte d’opposizione, Silvio Berlusconi ci ha tenuto a ribadire ancora una volta che il centrodestra “ oggi è tutto unito per dare una buona amministrazione alle città come Varese e dal prossimo 2023 un buon governo alla nazione, sulla base di un programma concreto e condiviso “.

Con la lungimiranza che da sempre lo contraddistingue, Silvio Berlusconi ha fatto un quadro realistico dell’attuale situazione politica, soprattutto in vista dei ballottaggi di domenica, al netto dei proclami vittoriosi della sinistra. “ Domenica vi saranno ballottaggi molto aperti, in comuni che non governavamo. I bilanci li faremo dopo “, ha dichiarato il Cavaliere prima di fare un appello: “ Gli elettori moderati devono andare a votare “.

