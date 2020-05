UN CRESCENDO…, Grande Fratello Vip 2020, Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro separati: «La distanza non fa altro che alimentare il desiderio»

Durante l’ultima edizione del Grande Fratello Vip 2020, condotta da Alfonso Signorini, è nata la coppia di reclusi formata da Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. Lei è uscita anzitempo, eliminata per via di alcune frasi sul pentito Tommaso Buscetta e, una volta terminato il reality, non si sono ancora potuti rivedere per via dell’emergenza coronavirus.

Clizia infatti è andata in Sicilia assieme alla piccola, mentre Paolo ha trascorso quarantena e conseguente Fase Due nella Capitale. La voglia di rincontrarsi però è tanta: “Tra me e Paolo la distanza non fa altro che alimentare il desiderio – ha spiegato in un’intervista a “Novella2000” – è tutto un crescere. Assurdo. Viviamo questa situazione orwelliana, siamo nati in un reality, siamo separati da un lockdown prima impensabile, realtà e irrealtà si confondono. Un destino strano, sembra sperarci, invece ci unisce. Perché a unirci è tutto”.



Per ora si sentono via telefono: “Soprattutto la notte. Con Paolo parliamo anche cinque ore, non ci stanchiamo mai. Ci sfottiamo. Io lo chiamo pariolino o principe perché è il mio principe, prendo le foto che lui posta su Instagram e faccio video in cui risulta un po’ tamarro, lo prendo in giro”.



