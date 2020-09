“UN CUORE IN TOUR PER GIUSEPPE” UNA FIAMMA GIALLA CONSEGNA UN DEFIBRILLATORE AL COMUNE DI CORIANO

Era il 31 maggio 2019 quando il Sovrintendente della Guardia di Finanza di Rimini – Daniele

BATTELLI – a ricordo dell’Appuntato Scelto BUCOLO Giuseppe, prematuramente scomparso a

causa di un arresto cardiaco, ha intrapreso, in bicicletta, un viaggio “in solitaria” con partenza da

Milano, che si è concluso l’8 giugno 2020 a Barcellona Pozzo di Gotto. L’itinerario prescelto dal

Finanziere, appartenente al Nucleo di polizia economico-finanziaria di Rimini, prevedeva quali

tappe principali le città che hanno segnato la vita del collega e amico: ha avuto quindi inizio a

Milano (dove prestava servizio), è passato da Bari (dove è deceduto) ed è terminato a Barcellona

Pozzo di Gotto (luogo di origine, dove è stato seppellito).

L’iniziativa di solidarietà e sensibilizzazione della fiamma gialla riminese, appassionato della

bicicletta, è stato patrocinata dal Comando Generale della Guardia di Finanza.

In concomitanza all’iniziativa della Fiamma Gialla riminese la Famiglia Bucolo con l’ausilio delle

associazioni “A.FI.GI.” e “Tutti per Fabio” ha dato inizio ad una raccolta fondi con le cui donazioni

sono stati acquistati 3 Defibrillatori Automatici Esterni.

Ieri presso il Municipio di Coriano alla presenza del Sindaco, Dott.ssa Domenica Spinelli, del

Vicesindaco, Dott. Gianluca Ugolini e del Comandante del Gruppo della Guardia di Finanza di

Rimini, Ten. Col. Vito Caradonna, il Vicebrigadiere Daniele Battelli ha donato al Comune la nuova

apparecchiatura DAE.

L’iniziativa testimonia l’attenzione concreta degli appartenenti alla Guardia di Finanza verso i

cittadini, ponendosi come Forza di Polizia economica e finanziaria a vocazione sociale,

costantemente impegnata nella protezione dei contribuenti e nella tutela delle imprese oneste.