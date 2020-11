Un disco donato a Cucine Popolari per sfamare chi ha bisogno

(ANSA) – BOLOGNA, 25 NOV – Le Cucine popolari hanno ricevuto

in dono dall’Alzheimer Rock Band (Arb) 300 copie in vinile e 300

in cd del loro disco omonimo: chi li comprerà sosterrà

quest’organizzazione che aiuta persone dalla vita fragile: un

progetto solidale ideato 10 anni fa da Luca ‘Tornado’ Testoni,

componente storico degli Skiantos, e dal chitarrista e fotografo

Andrea Fabbri Cossarini; con loro hanno suonato Roberto Granito

Morsiani e Giorgio Vallini che pure vantano un passato in quel

gruppo, e Rosella Amerini.

Il nome esteso della Band, pensato per chi soffre gli esiti

del morbo, è stato sdoganato solo tre anni fa quando il gruppo

fu spalla al concerto di solidarietà della Tullio De Piscopo

Band all’Estragon in favore di Cucine Popolari e Auser, che

promuoveva il progetto ‘Alzheimer Caffè’ a sostegno dei

caregivers.

Sono arrivate collaborazioni solidali di altri musicisti e

professionisti e, quando la pandemia ha quasi bloccato tutto,

gli aiuti dello Studio Musicale Villa Mazzacorati e del

Quartiere Savena hanno permesso di produrre cd e vinili in tempi

utili per le festività. L’acquisto-donazione è possibile dalle

10.30 alle 12.30 dal lunedì al venerdì alle Cucine Popolari:

Bolognina via del Battiferro 2; Saffi via Berti 2/10; San

Donato/Italicus via Sacco 16. Per ricevere cd e vinile a casa a

cura di volontari Cucine Popolari contattare Andrea al

3347573535 o alla mail andreafabbricossarini55@gmail.com . Iban

Cucine Popolari-Associazione Civibo IT39 C070 7202 4080 3100

0182 464. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte