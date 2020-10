Un dolce in onore di Antonio Ligabue a Fidenza Village

Un dolce in edizione limitata per celebrare il genio del

pittore Antonio Ligabue. Il connubio arte-pasticceria va in

scena a Fidenza Village, partner ufficiale di Parma 2020+21 e

della retrospettiva che la città ducale ha dedicato, a palazzo

Tarasconi, al geniale artista.

Proprio per questa partnership, il Fidenza Village ospita al

suo interno un’opera di Ligabue unica nel suo genere: “Leopardo

sulla Roccia”. L’outlet della moda partendo da queste premesse,

ha deciso di proporre un’esperienza gustativa capace di evocare

la figura di Ligabue. Un compito affidato a Roberto Rinaldini,

maestro Ampi (Accademia maestri pasticceri italiani) dal 2004 e

membro del Relais Dessert dal 2014: Rinaldini ha creato una

confezione limited edition dei suoi MacaRAL, meringhe morbide

ripiene con creme leggere al burro o ganache al cioccolato che

sono una rivisitazione dei macaron francesi e richiamano, nel

nome, la scala di colori Ral a cui fanno riferimento architetti

e designer di tutto il mondo. Quattro le versioni proposte:

caramello salato, vaniglia e albicocca, esotico, vaniglia e

cioccolato. I MacaRAL in omaggio a Ligabue saranno disponibili

per l’acquisto a Fidenza Village questo autunno presso il punto

vendita Parma Menù: prezzo di due euro cadauno, otto euro per la

confezione da quattro. (ANSA).



