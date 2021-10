Un doodle di Google per Kano Jigoro, papà del judo

Condividi l'articolo









Un doodle interettivo di Google per Kano Jigoro, il papà del judo, che nasceva a Mikage il 28 ottobre 1860. Sportivo e insegnante di educazione fisica è considerato il fondatore del judo ed è stato il primo componente asiatico ad entrare nel Cio nel 1909. Amante delle arti marziali, Jigoro inventò il Judo, ‘arte gentile’ che trae le sue origini da un’arte marziale piu? antica, il jujitsu. La prima palestra di addestramento di judo moderno, il dojo, fu organizzata da Jigoro Kano secondo i principi dell’atletica modificando le regole originali per permettere di atterrare e combattere corpo a corpo sul tappeto, mentre e? vietato colpire o calciare il proprio avversario. Forse il judo e? lo sport giapponese piu? popolare all’estero, dal 1964 e? stato introdotto come disciplina olimpica maschile e in seguito anche per le donne. Oggi sono circa 5 milioni i judo-ka in tutto il mondo.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte