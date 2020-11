Un “esercito” di 300 tecnici. Ecco chi gestirà i soldi del Recovery Fund

Quando il governo giallorosso non sa dove sbattare la testa – quasi sempre, sostanzialmente – si affida a mastodontiche task force formate da decine e decine di “esperti” di vario genere. Questa sera il premier Giuseppe Conte ha convocato una riunione per fare il punto sul Recovery Fund e su come gestire i 209 miliardi di euro del Piano Next Generation dell’Unione europea, con l’obiettivo di definire l’intera governance e la cabina di regia. Presenti i capi delegazione delle forze di maggioranza, il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, degli Affari Europei Vincenzo Amendola e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro. Come spiega il vicesegretario del Pd Andrea Orlando a Stasera Italia, su Rete 4, “ tra le richieste fatte c’è anche quella di iniziare ad affrontare il tema di una struttura per la gestione del Recovery fund e oggi se n’è iniziato a parlare. Siamo soddisfatti di questo, vediamo cosa ne uscirà fuori “.

L’obiettivo, ha spiegato l’esponente dem, è che i 209 miliardi destinati ai Paesi Ue per fronteggiare l’emergenza economica “ vengano spesi bene e rapidamente “. “ Noi abbiamo detto spesso che così come è organizzata la macchina dello Stato crea incertezza sulla distribuzione dei fondi. Serve quasi una contro-Ragioneria dello Stato che vigili che vengano spese le risorse “, ha suggerito Orlando. Secondo le prime anticipazioni, il governo pensa a una struttura piramidale. Dovrebbero esserci dunque un organo politico e un organo tecnico-esecutivo. L’organo politico ruota attorno al Ciae, il Comitato interministeriale per gli affari europei, guidato dal ministro Amendola (delegato ai rapporti con Bruxelles) e ha come figure di riferimento il premier Conte e i ministri Gualtieri (Economia) e Patuanelli (Sviluppo economico). L’organo tecnico simile a un comitato esecutivo costituito da 6 super manager, coadiuvati da una task force di ben 300 persone. Una super task force che avrà il compito di gestire i fondi provenienti dall’Ue. Forse per coprire le gravi mancanze dell’esecutivo.

Come spiega il Corriere della Sera, i manager dovrebbero essere scelti dal governo e avranno presumibilmente poteri eccezionali: saranno responsabili degli obiettivi del Recovery, anche con poteri e deleghe sostitutivi rispetto ai soggetti attuatori. L’assetto della governance del Recovery fund dovrebbe essere definito con una norma inserita nella legge di bilancio.