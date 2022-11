Un francobollo per lo scrittore Giuseppe Antonio Borgese

Condividi l'articolo

E’ stato emesso il 12 novembre un francobollo che commemora lo scrittore Giuseppe Antonio Borgese a 140 anni dalla nascita. La vignetta del francobollo – valido per la posta ordinaria – mostra un ritratto di Borgese; è riportato anche il titolo del suo libro di novelle “Il sole non è tramontato”, seguito dalla firma autografa. Il bollettino illustrativo dell’emissione è firmato dal sindaco di Polizzi Generosa (luogo di nascita dello scrittore) che è anche direttore della Fondazione Borgese, Gandolfo Librizzi. Ripercorrendone la vita Librizzi ricorda che Borgese è noto per essere l’autore di ‘Rubè’, ma fu anche tra i pochi professori che non prestarono il giuramento imposto dal regime fascista ai docenti universitari. Esiliato negli Stati Uniti, propugnò l’idea di Costituzione mondiale e di Repubblica universale. Critico letterario e giornalista nelle maggiori testate italiane, fu anche professore nelle università di Roma e Milano e poi in varie università statunitensi. L’impegno etico è intenso nelle sue opere: “L’atto poetico domanda che la vita vissuta dia testimonianza della parola detta”, come ricorda il bollettino illustrativo.



