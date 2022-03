Un ‘lazo’ in dotazione alla polizia municipale di Parma

Condividi l'articolo

(ANSA) – PARMA, 31 MAR – Arriva il ‘lazo’ per la polizia

locale di Parma. Dopo un periodo di sperimentazione entra nelle

dotazioni il bolawrap, un nuovo strumento non-lethal in grado di

immobilizzare (senza provocare danni fisici) malviventi o

persone pericolose per sé stesse e per gli altri. Il dispositivo

è composto da un laccio in kevlar (una fibra sintetica dotata di

grande resistenza meccanica alla trazione) che viene lanciato

verso le gambe o il tronco del soggetto con l’effetto di

ottenere una legatura efficace, che ne impedisce qualsiasi

ulteriore movimento.

Lo strumento, realizzato da un’azienda americana, è dotato

anche di un laser guida per la mira e di una cartuccia a salve,

che garantisce la proiezione del ‘bola’ alla velocità di oltre

150 metri al secondo fino ad una distanza di 6-7 metri. La

sperimentazione sarà preceduta dalla formazione di una decina

tra ufficiali e agenti, che a loro volta saranno i formatori

interni dei reparti quando lo strumento sarà dotato a regime.

“Abbiamo deciso di dotare la Polizia Locale di Parma di

questo strumento di autotutela: siamo il primo comune in Emilia

Romagna a sperimentarlo ha spiegato l’assessore alla sicurezza

del comune di Parma Cristiano casa – È estremamente efficace

nell’immobilizzazione di persone pericolose, a distanza, e senza

provocare danni fisici. Siamo sicuri che accrescendo le

dotazioni di sicurezza della Polizia Locale saremo in grado di

aumentare la percezione di sicurezza delle parmigiane e dei

parmigiani. Se la sperimentazione darà esiti positivi, come si

ipotizza, doteremo il Corpo di Polizia Locale del Bolawrap”.

(ANSA).



