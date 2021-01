UN LIBRO CONDUCE ALLA SCOPERTA DELLA DIMENSIONE OCCULTA ED ESOTERICA DI RIMINI, LA CITTA’ SINONIMO DI SPENSIERATEZZA E DIVERTIMENTO

La dimensione più nascosta e profonda di una città che, in Italia e

nel mondo, è sinonimo di divertimento, spensieratezza e leggerezza

è il fulcro del libro “Rimini esoterica e occulta. Dal Tempio

Malatestiano al cinema di Fellini” di Valentino Bellucci per

Intermedia Edizioni in uscita il primo febbraio.

Rimini è una città doppia. Con due volti. Uno è quello popolare e

festoso del turismo che si rinnova ad ogni estate mentre l’altro è

sfuggente e nascosto. Solo poche persone riescono ad afferrarlo. Si

tratta della dimensione esoterica legata alla storia della città, ad

alcuni dei suoi monumenti e a personaggi famosi.

Il Tempio Malatestiano, ad esempio, è uno scrigno di codici e

conoscenze dell’anima, colmo di riferimenti all’alchimia e

all’astrologia. Progettato da Leon Battista Alberti, fu pensato come

un tempio platonico per meditare sul pensiero iniziatico, ma nella

realtà travisato dietro alle fattezze di una normale chiesa cristiana.

Il libro ci guiderà nella Rimini segreta, svelando anche i segreti

iniziatici di un riminese doc come Federico Fellini, la cui opera può

essere veramente compresa a fondo solo tenendo presente i

riferimenti occulti che rappresentano il motivo conduttore più

sfuggente, ma significativo e rivelatore del suo cinema. Il

collegamento tra Federico Fellini ed il mondo esoterico è

rappresentato dalla figura di Gustavo Rol, il veggente torinese a cui

vengono attribuite straordinarie facoltà che, con il maestro riminese,

avrebbe condiviso l’appartenenza alla Scuola Miriamica di Torino,

insieme anche a Giulietta Masina.

La lettura esoterica dei film di Fellini, ignorata e non compresa dai

critici cinematografici, consente di decifrare molte scene delle sue

pellicole più famose,da Giulietta degli Spiriti ad 8 e mezzo in cui il

percorso interiore è invece quello del regista stesso. “Nel film Fellini

comprende che il suo compito è di far sognare al pubblico sogni per

svegliare coloro che sono pronti. Gli altri vedranno solo una sfilata di

buffi

personaggi. Ogni opera esoterica resta infatti visibile solo per gli

iniziati” afferma l’autore. Nel film Casanova Fellini raggiunge poi

l’apice del suo genio. Fellini era quasi ossessionato dalla figura di

questo uomo dedito alle donne e alle conoscenze occulte.

L’autore

Valentino Bellucci ha insegnato nelle università di Macerata e

Urbino. Attualmente è docente di storia e filosofìa nei licei italiani. Si

dedica da anni allo studio della cultura vedica e ha pubblicato un

saggio sulla mistica indiana più esoterica: lo yoga devozionale

indiano. Il Vaishnavismo (Xenia 2011). Ha al suo attivo importanti

saggi e articoli di filosofìa e orientalistica.