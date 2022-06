Un libro per risolvere la (complessa) equazione del gusto

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 15 GIU – NIK SHARMA, “L’EQUAZIONE DEL GUSTO”

(Bibliotheca culinaria, pp. 352, euro 56,00) La cucina è arte, espressione e nutrimento. Ma è anche

regolata da principi matematici e scientifici: questi ultimi

costituiscono un segmento affascinante e poco indagato, da cui

derivano gusti o equilibri e che governa, di fatto, le tecniche

di cotture. Ad entrare nel vivo del tema è l’Equazione del

Gusto, il volume di Nik Sharma pubblicato da Bibliotheca

culinaria che approfondisce, appunto, il tema de “la scienza al

servizio della cucina” senza però trascurare quell’elemento “emozionale” che non può essere soggetto a regole fisse.

Emozione, vista, suono, consistenza, aroma e sapore – viene

subito precisato – sono gli elementi che determinano il gusto.

Ci sono poi altri elementi – salinità, vividezza, amarezza,

dolcezza, sapidità, grassezza e piccantezza – che definiscono la

personalità di un piatto e, allo stesso tempo, toccano le corde

dei cinque sensi che costruiscono le dinamiche di un alimento.

Il libro è un compendio completo che approfondisce ogni

aspetto di condizionamento e trasformazione del cibo,

dall’ossidazione degli spinaci alla tabella dei pigmenti

alimentari comuni, all’approfondimento sulle consistenze che

determinano, di fatto, quando una vivanda si può masticare,

sgranocchiare, succhiare o quando essa è di consistenza cremosa

e, di fatto, si mangia con un cucchiaio. E’ peculiare la sezione

che approfondisce la definizione degli aromi in base alla

struttura chimica, e come essi mutano attraverso i diversi

metodi di cottura o per il tramite delle reazioni biochimiche.

Un libro utile agli appassionati e con nozioni indispensabili

a quanti, sperimentando, vogliono indagare nuove forme di cucina

d’avanguardia.

Lo completano 100 ricette pensate per evidenziare i caratteri

diversi del cibo e dei suoi ingredienti primari, con una sezione

approfondita riguardo all’amarezza (che è una nuova frontiera

sempre più al centro della nuova cucina sperimentale, anche in

Italia).

Sharma, l’autore, è biologo molecolare, ma e? piu? noto per

l’attività di scrittore e fotografo e, soprattutto, per il suo

pluripremiato blog: A Brown Table. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte