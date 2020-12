Un murale con Ilaria Capua e Roberto Burioni: “The virus is not over”

Un murale che ritrare Ilaria Capua e Roberto Burioni che tengono insieme in mano un cartello con la scritta “The virus is not over”. E’ il nuovo colpo messo a segno da TvBoy. Entrambi i protagonisti hanno ringraziato l’autore per l’opera di street art e per il relativo messaggio di salute pubblica.

Grazie a @tvboy io amo molto la street art! pic.twitter.com/X25OaHxNKQ — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) December 3, 2020

