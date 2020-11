Un Paese di pazzi appeso ai Dpcm

[embedded content]

00:00 Il governo giallorosso è diviso su tutto: su orari coprifuoco, come dice la Stampa, su spostamenti regioni come dice il Corriere. Oggi, forse, sapremo cosa decideranno.

03:45 Il vero dato da osservare sono i ricoverati in terapia intensiva…

04:50 Da leggere l’intervista di Guido Bertolaso sulla Verità che spara contro Domenico Arcuri.

06:45 Poi leggi Paolo Giordano e Ezio Mauro e capisci cosa sia il positivismo, capisci chi ha la verità in tasca: sanno tutto loro, non li sfiora un dubbio.

10:10 Il Tempo ci spiega l’aumento dei contagi tra i giovani.

12:38 Sugli anziani tutti contro Giovanni Toti, che ha chiesto scusa per un tweet infelice. Ma ci sono milioni di articolesse. Esattamente le stesse cose che non leggo su Vincenzo De Luca che insulta le mamme.

14:50 E anche sugli anziani, per i quali gli arresti sarebbero folli come per tutti, mi chiedo: abbiamo usato la stessa difesa per la chiusura delle attività dei giovani? Ma da chi sono fatti i giornali? Da vecchi. Che comprensibilmente si difendono. E in questo caso fanno pure bene.

17:25 Donatella di Cesare su libertà e blasfemia, non condivido nulla di questa filosofa, ma pone i temi giusti.

18:20 Elezioni Usa, aspettando domani lo speciale di Quarta Repubblica dalle 00:40 alle 6.

