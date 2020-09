++ Un uomo e una donna uccisi in condominio a Lecce ++

(ANSA) – LECCE, 21 SET – Una uomo e un donna sono stati

uccisi questa sera a Lecce . Il duplice delitto sarebbe avvenuto

in un condominio nei pressi del sottopasso per Monteroni, in via

Montello. I cadaveri si troverebbero sulle scale del palazzo.

Secondo prime frammentarie informazioni, si sarebbero sentite

delle urla e poi alcuni testimoni avrebbero visto fuggire un

uomo con in coltello . Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

Al momento non si conoscono altri particolari. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte