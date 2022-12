“Una balla spaziale”. Renzi chiama in diretta e smonta l’avvocato del caso Autogrill

Condividi l'articolo

Il famoso “caso Autogrill” continua a far discutere ed è stato oggetto di un recente botta e risposta tra l’avvocato della professoressa e Matteo Renzi. Il senatore di Italia Viva continua a chiedere di fare luce su una vicenda che presenta ancora troppi lati da chiarire, tenendo però a precisare che la sua battaglia non è da intendere come un’offensiva personale contro l’immagine della docente che ha filmato l’incontro con Marco Mancini.

La versione dell’avvocato

L’avvocato della prof ha chiamato Massimo Giletti nel corso della diretta di Non è l’arena e ha escluso ancora una volta un ipotetico rapporto tra la prof e i Servizi segreti, aggiungendo che il collegamento o l’appartenenza presunta “ è assolutamente inesistente “. Infine, quando Giletti ha paventato la possibilità di una chiamata da parte di Renzi, l’avvocato ha lanciato una frecciatina: “ Spero che chiami anche prima noi, visto che abbiamo sollecitato un incontro… “.

Inoltre l’avvocato ha ringraziato il conduttore per la “ sensibilità ” con cui è stato preservato l’anonimato della donna. Infatti la trasmissione di Giletti è riuscita a intercettare la protagonista della vicenda, senza però svelare il suo volto e senza rivelare al pubblico i relativi dettagli personali. Il giornalista si è limitato a dire che è laureata in Storia dell’arte e che “ effettivamente è una professoressa, è una prof come tante “.

La replica di Renzi

Successivamente è stato pure Matteo Renzi a contattare il programma, ritenendo doveroso intervenire in diretta per fare delle delucidazioni sulla vicenda. E infatti ha replicato in riferimento a quanto detto dall’avvocato: “ Dice una balla spaziale, non è che ci vado a giocare a burraco. È l’avvocato difensore di una signora che deve rispondere in un tribunale “. L’ex sindaco di Firenze ha dato l’incarico a un legale e a un consulente tecnico: nei prossimi giorni il legale dovrebbe fare un esposto per ricostruire tutti i fatti e chiedere al pm di fare delle indagini su determinati punti.

Renzi ha posto l’attenzione sul fatto che il nome della professoressa è noto da almeno 10 giorni e ha voluto precisare di non avere alcuna intenzione di rivolgere un attacco personale. Allo stesso tempo però si è tolto qualche sassolino dalla scarpa ed è andato dritto al punto: “ Ci sono quattro versioni diverse. Per serietà voglio vedere se è possibile che ci sia una prof che racconta quattro versioni diverse di un incontro e che soprattutto si contraddice. C’è qualcosa che non torna “.

