Il Responsabile del Settore Giovanile biancorosso Matteo Roguletti, ha incontrato questo pomeriggio gli studenti dell’Accademia dello Sport, organizzazione che si occupa della formazione di figure professionali/manager altamente specializzate da inserire nel mondo del calcio.

Da quest’anno il Rimini FC è partner dell’Accademia dello Sport ed in quest’ottica oggi un gruppo di futuri dirigenti del calcio ha vissuto una giornata formativa assistendo in primis ad un allenamento della nostra Under 19, preceduto da un colloquio introduttivo del nostro Responsabile Matteo Roguletti che successivamente ha risposto ad alcune domande degli studenti.

La giornata si è conclusa presso la sala stampa del “Romeo Neri” esaminando argomenti specifici dell’allenamento e di calcio in generale con l’allenatore dell’Under 19 Alessandro Brocchini e dove, con la partecipazione anche del nostro ufficio stampa Giuseppe Meluzzi è stato affrontato il tema dell’importanza e dell’evoluzione della comunicazione nel calcio moderno.

Presente all’incontro anche il Responsabile dell’Accademia dello Sport Stefano Falghera.

