Una ignobile campagna d’odio … di Sergio Pizzolante

Due pallottole. Gli hanno inviato due pallottole.

Può essere stato uno scapestrato, un matto o qualcosa di più. Non si sa.

Ciò che si sa e si vede, anche se molti non vogliono vederlo e il clima che si è creato intorno a Renzi.

Un clima d’odio.

Una condanna morale, moralistica, violenta, cattiva, unanime, su ogni cosa lo riguardi. Su ogni sua azione. Una cosa ignobile.

E non importa che su alcune cose abbia torto lui.

Perché hanno più torto coloro che lo condannano, sempre, a priori, su tutto.

Creano un mostro. E poi c’è sempre qualcuno che si incarica di eliminare il mostro. O qualcuno che ci pensa. Almeno.

È ignobile il suo ex partito. Di cui è stato sindaco, segretario, Presidente del Consiglio.

Non c’è esponente del Pd, ieri beneficiato da Renzi, che oggi non lo accusi di tutto. Di più.

Indecente.

Lo stalinismo sopravvive a tutto. Non sanno fare politica senza odiare qualcuno.

E poi ci sono coloro che operano nella stessa area culturale. I Calenda ad esempio. Che per toglierli un tozzo di pane gli vomitano addosso di tutto.

Indecente.

E tanti altri che si accodano ad un conformismo parolaio e stupido.

Non sono renziano, non lo sono mai stato, anche se ho salutato con favore la sua rottura con il Pd per creare una forza riformista. Non ci è riuscito, un po’ per carattere( ed errori, il partito personale), un po’ perché lo hanno aggredito arrivando ad arrestargli anche la madre e il padre.

Indecente.

Però, oggi più che mai, mia piena solidarietà a Renzi.