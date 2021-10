Una mossa per il Centro … di Sergio Pizzolante

Berlusconi con una mossa potrebbe, subito, far nascere un nuovo partito di Centro, liberale e riformista, con un 15 per cento di voti.

Con una sola mossa farebbe scendere con i piedi per terra alcuni campioni del mondo, dell’universo, dell’egocentrismo.

Parlo di Renzi( grazie per Draghi, per il resto un po’ meno) Calenda( grazie per come hai fatto il ministro, per il resto un po’ meno).