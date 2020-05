‘Una. Nessuna. Centomila’ rinviato a giugno 2021

(ANSA) – REGGIO EMILIA, 21 MAG – È stato rinviato a sabato 26 giugno 2021 il concerto ‘Una. Nessuna. Centomila’ alla Rcf Arena (Campovolo) di Reggio Emilia, definito “il più grande evento musicale di sempre contro la violenza di genere”, che riunirà Fiorella Mannoia, Emma, Alessandra Amoroso, Giorgia, Elisa, Gianna Nannini e Laura Pausini. Il concerto era in programma il 19 settembre; la decisione è stata presa per l’emergenza sanitaria e alla luce delle disposizioni governative in tema di salute pubblica.

Con oltre 85mila biglietti venduti, lo spettacolo – annunciato già al festival di Sanremo – nasce per dare un aiuto concreto a centri e organizzazioni che sostengono e supportano le vittime di violenza. I proventi del concerto saranno erogati a strutture selezionate sulla base di criteri di trasparenza e tracciabilità. Le artiste si esibiranno ciascuna con la propria band e ognuna inviterà un collega uomo a esibirsi insieme “per lanciare un messaggio che unisca uomini e donne nella battaglia contro la violenza di genere”. (ANSA).



