Una nuova Messa a 9 voci a cappella da Carlo A. Landini

(ANSA) – BOLOGNA, 14 GEN – Dopo Giovanni Paolo Colonna,

celebre organista bolognese del ‘600, maestro di cappella in San

Petronio, un compositore del nostro tempo, il milanese Carlo

Alessandro Landini, ha scritto una nuova Messa completa a 9

voci, cantata a cappella: la ‘Missa novem vocum’, suddivisa in

maniera non canonica in Introibo, Gloria Patri, Kyrie, Gloria in

excelsis, Credo, Sanctus, Agnus, Gratias e Benedicamus. Un

evento unico che non si ripeteva da trecentocinquant’anni, e che

la casa discografica Tactus di Bologna ha ora deciso di

pubblicare su CD (70 minuti circa), in distribuzione proprio in

questi giorni.

Ne sono interpreti le splendide voci dell’Ensemble

Fleur-de-Lys di Piacenza dirette da Giorgio Ubaldi. Landini,

emiliano d’adozione (vive e lavora a Salsomaggiore dopo avere

insegnato Composizione al Nicolini di Piacenza), ha composto

questa sua non semplice fatica senza alcun motivo particolare,

una pagina sacra che non ha destinatari o dediche (si pensi al

Requiem verdiano dedicato al Manzoni!); un’opera, dunque, che

vive, si realizza e si manifesta grazie al suo solo esistere,

alla “necessità dell’autore di non resistere al suo volere

creativo”.

Chi segue la produzione di Landini, vincitore fra l’altro

dell’edizione 2007 del Concorso di composizione Witold

Lutoslawski di Varsavia, saprà che questa esigenza compositiva

non comune è stata preceduta da altre opere uniche nel loro

genere che son entrate nel guinness, come la Sonata N. 5, il

pezzo pianistico più lungo mai composto (sette ore nella sua

versione completa), e la trascrizione su spartito delle sequenze

dello skyline di Breslavia, mettendo praticamente in musica

l’architettura. La Missa novem vocum, una sorta di “sacro che si

unisce all’estetica”, comprende due numeri che hanno già avuto

riconoscimenti: il Kyrie si è aggiudicato il concorso Francesco

Siciliani nel 2016 presieduto da Arvo Pärt, con Helmuth Rilling

in giuria, mentre il Sanctus ha ottenuto il Premio della Critica

nel 2021 da parte una giuria capeggiata da Giorgio Battistelli.

Il CD è dedicato alla madre dell’autore, Helga Derbolowsky

Landini, scomparsa nel 2016. (ANSA).



