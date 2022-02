‘Una stella tranquilla’, graphic novel racconta Primo Levi

Condividi l'articolo

(ANSA) – CARPI, 17 FEB – Nell’anniversario della partenza dal

Campo di Fossoli per Auschwitz del trasporto su cui era presente

Primo Levi, la Fondazione Fossoli presenta un graphic novel

dedicato alla sua vita, ‘22.02.1944-22.02.2022 Una stella

tranquilla’, un ritratto sentimentale del chimico e scrittore

torinese creato da Pietro Scarnera, tra i fondatori del

webmagazine di informazione a fumetti ‘Graphic news’, che lo

presenterà il 22 febbraio (ore 18) alla Libreria Fenice di

Carpi. E’ un racconto per immagini che parte dalle foto, dalle

copertine dei libri e dai disegni al computer realizzati dallo

scrittore per trasformarsi in un graphic novel a metà tra

biografia e fiction: basato sugli episodi raccontati o scritti

dallo stesso autore torinese, senza mai sconfinare nella vita

privata, ‘Una stella tranquilla’ ripercorre l’itinerario dello

scrittore, da ‘Se questo è un uomo’ a ‘I sommersi e i salvati’,

fermandosi un attimo prima di quella mattina dell’aprile 1987 in

cui Levi si tolse la vita.

“Eravamo partiti dal Campo di Concentramento di Fossoli di

Carpi il 22 febbraio 1944, con un convoglio di 650 ebrei di ambo

i sessi e di ogni età. Il più vecchio oltrepassava gli 80 anni,

il più giovane era un lattante di tre mesi”: così Primo Levi e

Leonardo De Benedetti raccontano, nel ‘Rapporto sulla

organizzazione igienico-sanitaria del campo di concentramento

per ebrei di Monowitz’, scritto su richiesta delle autorità

russe nel 1945, poi pubblicato nel 1946 su una rivista medica

torinese, la partenza da Fossoli di quello che fu il primo

convoglio di internati di origine ebraica inviati nel campo di

sterminio in Polonia.

“Appena il treno giunse ad Auschwitz (erano circa le ore 21

del 26 febbraio 1944) la comitiva fu divisa in tre gruppi: uno

di uomini giovani e apparentemente validi, del quale vennero a

far parte 95 individui: un secondo di donne, pure giovani –

gruppo esiguo, di sole 29 persone – e un terzo, il più numeroso

di tutti, di bambini, di invalidi e di vecchi. E, mentre i primi

due furono avviati separatamente in Campi diversi, si ha ragione

di credere che il terzo sia stato condotto direttamente alla

camera a gas di Birkenau e i suoi componenti trucidati nella

stessa serata”. (ANSA).



