Un’altra sconfitta per Conte: ecco cosa ha deciso il tribunale di Napoli

Non c’è pace per il Movimento 5 Stelle, che resta impantanato tra divisioni in correnti e beghe interne. Un mix di cavilli che fornisce la fotografia di un gruppo sfaldato, senza la capacità di rilanciare la propria azione politica. In mattinata è arrivata l’ennesima notizia che di certo non contribuisce a rasserenare gli animi tra i pentastellati: il Tribunale di Napoli ha rigettato l’istanza avanzata dal M5S per la revoca dell’ordinanza di sospensione dello Statuto e della successiva elezione del presidente grillino. La prossima udienza discuterà nel merito, precisamente il 5 aprile.

“Elezione illegittima”

È stata così rigettata l’istanza presentata contro la decisione adottata dalla settima sezione civile del Tribunale di Napoli, con la quale era stata sospesa in via cautelare l’elezione di Giuseppe Conte alla carica di presidente del Movimento. “ Per i giudici quindi è illegittima l’elezione di Giuseppe Conte alla presidenza del Movimento 5 Stelle “, ha commentato all’Ansa Lorenzo Borrè, legale dei tre attivisti napoletani che hanno presentato il ricorso contro il nuovo Statuto del Movimento e l’elezione di Giuseppe Conte alla guida del M5S.

Vertici congelati

Il risultato? Restano congelati i vertici del Movimento 5 Stelle, compreso il timone di Conte. La contestazione sollevata da alcuni girava attorno a una tesi precisa: l’ex premier e i vertici grillini non sapevano di quel regolamento del 2018 che permetteva l’esclusione da ogni voto degli iscritti per tutti coloro che fossero entrati nell’Associazione Movimento 5 Stelle da meno di 6 mesi. Un’esclusione che aveva indotto il Tribunale partenopeo a congelare i vertici del M5S.

La “vicenda Crimi”

Come riportato dall’Adnkronos, nella pronuncia è spuntata anche la vicenda relativa a Vito Crimi. “ No, non glielo avevo detto. Era una prassi talmente consolidata, che lo davamo tutti un po’ per scontato. Mi sono dimenticato di farlo presente a Giuseppe, mi sembrava superfluo “, aveva detto l’ex reggente pentastellato. Nelle scorse settimane aveva fatto discutere la presenza nell’archivio mail del regolamento targato 2018, che avrebbe potuto mettere la leadership di Conte al riparo dalle beghe legali.

L’incidente è stato richiamato anche nella pronuncia del Tribunale di Napoli, dal giudice Francesco Paolo Feo nel rigettare il ricorso. Il regolamento del 2018 poteva essere ignorato dai vertici? “ Peraltro la funzione di presidente del Comitato di Garanzia al momento della convocazione dell’assemblea per l’adozione delle delibere impugnate era rivestita dalla stessa persona che la rivestiva al momento della assunzione del regolamento “, viene fatto notare.

