Under 19: l’Italia è a un passo dalla semifinale europea

(ANSA) – ROMA, 21 GIU – Dopo la Romania, l’Italia Under 19

batte anche i padroni di casa della Slovacchia. A Trnava, la

squadra di Carmine Nunziata vince per 1-0 con un gol

dell’attaccante del Napoli, Giuseppe Ambrosino. Tutto accade nel

primo tempo: dopo un’iniziale sofferenza, gli azzurrini

colpiscono per due volte la traversa, prima con Ambrosino, poi

con Miretti, oggi all’esordio in questo Europeo. Poco dopo, il

gol del centravanti partenopeo. Gli azzurrini vincono e mettono

un piede nelle semifinali e nei Mondiali Under 20: bisognerà

aspettare il risultato dell’altra partita del girone fra Francia

e Romania che si gioca questa sera alle ore 20 nella DAC Arena

di Dunajska Streda: una vittoria o un pareggio dei ‘bleus’

significherebbe per gli azzurrini la matematica certezza del

pass per le semifinali e per i Mondiali Under 20. Venerdì, alle

ore 17,30, nella Dac Arena, il big-match contro la Francia che,

presumibilmente, deciderà il primato nel Girone A. Gabriele

Mulazzi, il terzino della Juventus, sarà costretto a saltare il

match per le due ammonizioni accumulate contro la Romania e

oggi, contro la Slovacchia. (ANSA).



