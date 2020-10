Under 21: Cutrone, Tonali, Ricci e Sottil aggregati all’Under 20

(ANSA) – ROMA, 12 OTT – La Federcalcio ha chiesto e ottenuto

dall’Uefa di poter aggregare alla Nazionale Under 20, che

scenderà in campo contro l’Irlanda domani pomeriggio a Pisa al

posto dell’Under 21, Patrick Cutrone, Samuele Ricci, Sandro

Tonali e Riccardo Sottil, attualmente in ritiro con l’Under 21 a

Tirrenia. In serata è arrivato l’ok dell’organismo che gestisce

il calcio in Europa: i quattro, pertanto, domani saranno

titolari nella sfida dell’Arena Garibaldi. (ANSA).



—

