Under 21: tre lasciano ritiro, quattro nuovi convocati

(ANSA) – ROMA, 16 NOV – Dopo avere conquistato la

qualificazione alla seconda fase dell’Europeo di categoria, dal

24 al 31 marzo 2021 in Ungheria e Slovenia, la Nazionale Under

21 è rientrata nella notte da Differdange e nel pomeriggio

tornerà ad allenarsi a Tirrenia in vista dell’ultimo match del

Girone contro la Svezia (mercoledì a Pisa, alle 17,30). Andrea

Pinamonti, che è squalificato, ha lasciato il ritiro, per la

sfida contro gli scandinavi sono indisponibili anche i

fiorentini Federico Brancolini e Patrick Cutrone. Si sono

aggregati al gruppo quattro giocatori provenienti dal ritiro

dell’Under 21 ‘B’: il difensore del Monza, Lorenzo Pirola; il

suo compagno di club, Andrea Colpani; gli attaccanti di Milan e

Bologna, Lorenzo Colombo ed Emanuel Vignato.

Questi i convocati. Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta),

Michele Cerofolini (Reggiana), Alessandro Russo (Virtus

Entella), Stefano Turati (Sassuolo). Difensori: Raoul Bellanova

(Pescara), Alessandro Buongiorno (Torino), Giuseppe Cuomo

(Crotone), Enrico Delprato (Reggina), Gianluca Frabotta

(Juventus), Matteo Gabbia (Milan), Riccardo Marchizza (Spezia),

Marco Sala (Spal), Lorenzo Pirola (Monza), Alessandro Vogliacco

(Pordenone), Gabriele Zappa (Cagliari). Centrocampisti: Marco

Carraro (Frosinone), Andrea Colpani (Monza), Davide Frattesi

(Monza), Youssef Maleh (Venezia), Filippo Melegoni (Genoa),

Tommaso Pobega (Spezia), Samuele Ricci (Empoli), Nicolò Rovella

(Genoa), Niccolò Zanellato (Crotone). Attaccanti: Lorenzo

Colombo (Milan), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca

(Genoa), Riccardo Sottil (Cagliari), Emanuel Vignato (Bologna).

(ANSA).



