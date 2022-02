Under 21: Trieste ospiterà la partita Italia-Bosnia

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 07 FEB – La partita dell’Europeo Under 21 fra

Italia e Bosnia, in programma il 29 marzo, si disputerà allo

stadio Nereo Rocco di Trieste. E’ stato il presidente della

Figc, Gabriele Gravina, a comunicarlo al collega della

Triestina, Mario Biasin, tramite una lettera che il n.1 del club

alabardato ha pubblicato integralmente sulla pagina ufficiale di

Facebook della U.S. Triestina Calcio 1918. “Caro Presidente, a

seguito dei colloqui intercorsi, desidero con piacere

confermarLe che la Città di Trieste e lo stadio ‘Nereo Rocco’

ospiteranno il prossimo 29 marzo, alle ore 17,30, l’incontro

Italia-Bosnia ed Erzegovina, gara di qualificazione della

Nazionale Under 21 al Campionato europeo 2023”, scrive Gravina.

“Sono convinto che Trieste rappresenti la cornice ideale per

tale appuntamento internazionale e sono certo che, grazie al

vostro supporto, daremo vita ad un evento di successo, in grado

di appassionare e sostenere calorosamente i nostri Azzurrini”.

(ANSA).



