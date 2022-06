Under15, fase finale RiminiFC-ATHLETIC ALBARO 4-1

Condividi l'articolo





UNDER 15 Èlite

Prima fase Finali Nazionali

RIMINI FC – ATHLETIC CLUB ALBARO 4-1

RIMINI FC: Di Ghionno, Urbinati (dal 28 st Morri), Drudi, Zanieri, Imola, Magi, Rota (dal 16 st Mataj), Lepri, Blasi (dal 29 st Foschi), Padroni (dal 31 st Cenci), Brolli (dal 20 st Para). A disp.: Gianfanti, Manzi, De Gaetano, Nanni. All.Brocchini

ATHLETIC CLUB ALBARO: Girimondi (dal 35 st Gottero), Danieri, Puppo (dal 26 st Vezzani), Schenone, Vio, Donarini, Buffagni (dal 33 st Varano), Vassallo, Torre, Pacciani (dal 19 st Poggi), Davigo. A disp.: De Sanctis, Molfino T., Molinelli, Molfino E., Castagnola

All.Murtas.

Reti: Padroni (R) 5’pt – 27’st (R) – Pacciani (A) 23’pt – Blasi (R) 28? pt – Lepri (R) 19’st.

Note: Amm. Schenone (A)

Il Rimini vince il primo match delle fasi nazionali contro i liguri dell’Athletic Club Albaro per 4 – 1 grazie alla doppietta di Padroni e ai gol di Blasi e Lepri. Partita che si sblocca dopo soli 5 minuti con un gran goal di Padroni: il biancorosso parte da centrocampo palla al piede, supera la difesa avversaria e si presenta a tu per tu con Girimondi insaccando la palla in rete. I liguri reagiscono e trovano il pareggio al 23? col goal di Pacciani, ma bastano sono 4’ al Rimini per riportarsi in vantaggio: con Blasi lesto a depositare in rete una palla vagante in area sugli sviluppi di calcio d’angolo. Il primo tempo si chiude con i biancorossi in vantaggio per 2-1. Dopo l’intervallo il Rimini riprende a macinare gioco e cala il tris con un gran goal di Lepri che di esterno destro insacca in rete sotto l’incrocio poi al 27 è Padroni a calare il poker trasformando un calcio di rigore da lui stesso procurato. La prossima gara, decisiva per il passaggio del turno, si giocherà in Toscana domenica 12 giugno alle 17:30 contro il Tau Calcio Altopascio.

