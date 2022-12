Unesco: gioco di strada Tocatì e’ patrimonio immateriale

Condividi l'articolo

(ANSA) – VERONA, 01 DIC – Arriva oggi il si’ dell’Unesco al

Tocatì, il festival veronese dei giochi tradizionali di strada,

che entra nella lista del patrimonio culturale immateriale, come

decretato nell’ambito della 17/a sessione del Comitato del

patrimonio culturale immateriale in corso a Rabat, in Marocco,

fino a domani e presieduto dall’italiano Pier Luigi Petrillo.

Per l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la

Scienza e la Cultura il Tocatì – ‘tocca a te’, tradotto dal

dialetto veneto – è considerato una pratica esemplare per la

salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. Il programma “Tocatì”, infatti, vede ogni anno protagonisti a Verona uomini e

donne, giovani e meno giovani, provenienti da tanti paesi,

ricreare e rivivere i tradizionali giochi di un tempo, così da

consentire di tenere viva la memoria. (ANSA).



