Ungheria a Cesena con ultras in nero e Orban

(ANSA) – CESENA, 07 GIU – Una squadra di millecinquecento

tifosi, molti in divisa nera, che hanno incitato la loro

nazionale dall’inizio alla fine e l’accompagnamento speciale del

premier, Viktor Orban. L’Ungheria allenata dall’italiano Marco

Rossi, ex calciatore della Sampdoria dove giocò con il ct

azzurro Roberto Mancini, si è presentata così allo stadio Dino

Manuzzi di Cesena per affrontare l’Italia nella seconda partita

di Nations League, dopo la vittoria casalinga con l’Inghilterra,

maturata in uno stadio pieno di bambini che ha fischiato gli

inglesi, e fatto ululati, mentre si inginocchiavano contro il

razzismo. Gli ultras magiari hanno urlato spesso più forte dei tifosi

italiani, in uno stadio esaurito con 15mila presenti. Cori,

boati a ogni azione, fischi agli azzurri e un accenno di ‘Geyser

Sound’. Prima della partita sono stati scortati dalle forze

dell’ordine fino allo stadio e c’è stato un breve momento di

tensione, vicino al bar frequentato dai tifosi cesenati, con un

tafferuglio presto sedato dalle forze dell’ordine.

Orban, sovranista che vede nello sport uno dei settori che

affermano il proprio modello sociale, è arrivato quasi un’ora

prima dell’inizio della gara, ha assistito al riscaldamento

delle due squadre applaudendo la sua nazionale, spesso restando

in piedi. Cravatta arancione e sciarpa rosso bianco e verde, ha

guardato il match a fianco del presidente della Figc Gabriele

Gravina e dietro al sindaco di Cesena Enzo Lattuca. Il primo

cittadino ha salutato con una stretta di mano e una parola di

benvenuto l’intera delegazione ungherese presente. Non sono

presenti altre istituzioni italiane. (ANSA).



