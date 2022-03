Condividi l'articolo

Sono più di 1,5 milioni i rifugiati fuggiti dall’Ucraina in 10 giorni, secondo quanto riferisce l’Onu.

La fuga in corso rappresenta “la crisi di profughi più veoloce in Europa dalla Seconda Guerra Mondiale”. E’ quanto sottolinea in un tweet l’Alto Commissario dell’Onu per i rifugiati, Filippo Grandi.



Agenzia ANSA Aerei e squadre antiterrorismo. Si aspetta l’ondata dei profughi: venerdì scorso ne sono arrivati 106mila in un giorno (ANSA)

