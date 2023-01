Unicef, 5 milioni di bambini morti prima dei 5 anni nel 2021

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 10 GEN – Circa 5 milioni di bambini sono morti

prima di compiere cinque anni e altri 2,1 milioni di bambini e

giovani di età compresa tra i 5 e i 24 anni hanno perso la vita

nel 2021, secondo gli ultimi dati diffusi da Unicef/Oms/Banca

Mondiale/Un Desa del Gruppo inter-agenzie delle Nazioni Unite

per la stima della mortalità dei bambini (Un Igme) nel rapporto

Levels & Trends in Child Mortality-Report 2021. In un secondo

rapporto, dal titolo “Never Forgotten The situation of

stillbirth around the globe” e diffuso sempre oggi, il gruppo ha

rilevato che, nello stesso periodo, ulteriori 1,9 milioni di

bambini sono nati morti. Tragicamente, rilevano le associazioni,

molte di queste morti avrebbero potuto essere evitate con un

accesso equo e un’assistenza sanitaria di alta qualità per le

madri, i neonati, gli adolescenti e i bambini.

I rapporti mostrano comunque alcuni risultati positivi, con

una riduzione del rischio di morte in tutte le fasce d’età a

livello globale dal 2000. Il tasso di mortalità globale al di

sotto dei cinque anni è diminuito del 50% dall’inizio del

secolo, mentre i tassi di mortalità nei bambini più grandi e nei

giovani sono scesi del 36% e il tasso di nati morti è diminuito

del 35%. Ciò può essere attribuito a maggiori investimenti nel

rafforzamento dei sistemi sanitari primari a beneficio di donne,

bambini e giovani.

Nei dossier presentati oggi si analizzano anche gli effetti

del Covid sui bambini. La pandemia, che non ha aumentato

direttamente la mortalità dei bambini sotto i cinque anni,

potrebbe aver aumentato i rischi futuri per la loro

sopravvivenza. In particolare, i rapporti evidenziano le

preoccupazioni legate alle interruzioni delle campagne di

vaccinazione, dei servizi nutrizionali e dell’accesso

all’assistenza sanitaria di base. La pandemia, inoltre, ha

alimentato il più grande arretramento delle vaccinazioni in tre

decenni, esponendo i neonati e i bambini più vulnerabili a

maggior rischio di morte per malattie prevenibili. (ANSA).



