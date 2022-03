Unicef, nuovo appuntamento con Activate Talk

Condividi l'articolo

Nuovo appuntamento con Activate Talk, il format ideato dall’UNICEF per dare voce ai giovani e metterli a confronto con le istituzioni. “Ops! La tua opinione oltre ogni pregiudizio e contro gli stereotipi” è il titolo del 9° incontro della serie, che si articola in un doppio appuntamento: dalle 10 alle 13 in presenza (solo su invito) e dalle 16,30 in streaming.

Tema dell’incontro è il contrasto di pregiudizi razziali e xenofobia tra gli adolescenti attraverso la creatività, lo sviluppo dei talenti e l’uso consapevole del digitale e dell’Intelligenza Artificiale.

Programma e altre info sul sito https://www.activatetalksitalia.com/activate-talk-9-2022

L’Activate Talk “OPS!” è un evento organizzato dall’UNICEF in collaborazione con Ammagamma, IED-Istituto – Istituto Europeo di Design, Casa Editrice People Pub, Saint Louis Music College, ScuolaZoo|OneDay Group e U-Report, e si inserisce nel quadro delle attività della XVIII Settimana d’Azione contro il Razzismo organizzata dall’UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Media partner: ANSA

