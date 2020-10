L’ex ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan è stato cooptato nel Cda di Unicredit come presidente designato per il prossimo mandato (2021-2023). Lo si legge in una nota in cui l’amministratore delegato Jean Pierre Mustier esprime la propria “massima soddisfazione” per la sua “esperienza e conoscenza dell’Europa e del suo contesto normativo”. “Gli importanti ruoli pubblici ricoperti in Italia – ha aggiunto – saranno di grande utilità per il gruppo”,



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte