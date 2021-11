Unicredit: rafforza squadra in Italia, Taricani guida network

Condividi l'articolo









Unicredit rafforza la sua squadra manageriale a conferma della centralità dell’Italia come geografia autonoma all’interno del gruppo.

Remo Taricani, nominato responsabile network Italia, coordinerà la rete commerciale e i canali di distribuzione alternativi della banca. Massimiliano Mastalia è il nuovo responsabile Corporate Italia. Mentre Andrea Casini, attuale responsabile Corporate Italia, lascia il gruppo dopo oltre 40 anni. Marica Campilongo, sarà responsabile Corporate Development Italia a riporto di Massimiliano Mastalia.

“Sono felice di dare un caloroso benvenuto a Massimiliano e Marica – sottolinea in una nota Niccolò Ubertalli, responsabile Unicredit Italia – e di augurare a Remo tutto il meglio nel suo nuovo ruolo. Desidero inoltre ringraziare Andrea, ancora una volta, per il grande contributo offerto alla nostra banca in tutti questi anni”. (ANSA).



