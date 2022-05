Un’idea nel Piacentino, far nascere i borghi dei libri

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 29 MAG – Realizzare, nei paesi delle valli

dell’Appennino piacentino, i ‘borghi del libro’, replicando in

Italia una formula che all’estero (soprattutto in Francia) sta

funzionando, regalando nuova vita a paesi abbandonati e salvando

dal macero i libri che nessuno legge più. E’ la proposta che,

attraverso ‘Libertà’, ha lanciato Lanfranco Vaccari, ex

direttore dell’Europeo e del Secolo XIX. L’idea replica sostanzialmente l’esperienze dei ‘villages du

livre’ o ‘booktown’. In Francia ce ne sono otto e ognuno

accoglie fra i 50mila e 300mila visitatori l’anno. In genere

ospitano qualche libreria, attorno alle quali si sono aggregati

mestieri artigianali legati all’editoria, ma anche attività che

vivono grazie alla gastronomia e all’ospitalità, innescando un

circuito economico virtuoso intorno a un turismo delicato. Secondo la proposta di Vaccari, i borghi dei libri potrebbero

anche “adottare” i libri di cui molti privati cittadini vogliono

disfarsi e che rischiano di finire al macero. L’Appennino

Piacentino, per la sua conformazione e per la presenza di borghi

rurali che ben si prestano a questo tipo di turismo, potrebbe

essere l’habitat naturale per un’iniziativa di questo tipo.

(ANSA).



