Unioncamere E-R, addetti a imprese +1,5% nel primo trimestre

(ANSA) – BOLOGNA, 14 AGO – Nel primo trimestre 2020 gli

addetti alle imprese sono aumentati in Emilia-Romagna, dell’1,5%

per cento e risultano essere 1.732.336. E’ quanto emerge dai

dati dell’ufficio studi della Unioncamere regionale secondo cui

nella media degli ultimi dodici mesi gli addetti sono risultati

1.737.626 con un aumento dell’1,8%. A livello nazionale gli

addetti sono aumentati dell’1,3% nel primo trimestre dell’anno e

dell’1,9% per cento nella media degli ultimi dodici mesi.

L’aumento degli addetti, spiega una nota di Unioncamere

Emilia-Romagna, non è diffuso in tutti macrosettori. Nel

trimestre la crescita degli addetti è stata trainata dal settore

dei servizi, nel quale sono giunti a quota 1.015.032 con un

aumento del 2% mentre “la dinamica è divenuta negativa nel

commercio, nel quale gli addetti risultano 289.675 diminuendo

dell’1%” Guardando all’industria, questa “con 496.0070 addetti è

l’altro settore che evidenzia segni di difficoltà, con 8.350

addetti in meno. L’affievolirsi della crescita del trimestre

precedente è divenuto un deciso passo indietro nel trimestre in

esame (-1,7%). Le costruzioni escono dalla crisi dal punto di

vista degli addetti impiegati nel settore, che risultano 139.610

e hanno messo a segno un aumento di 7.069 unità, con un notevole

aumento tendenziale (+5,3%)” Infine, conclude l’Unioncamere regionale, gli addetti in

agricoltura risultano 81.624 con un aumento dell’8,5%, (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte