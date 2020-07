Unioncamere E-R, una contrazione economica senza precedenti

(ANSA) – BOLOGNA, 14 LUG – Unioncamere Emilia-Romagna

prevede “una contrazione economica senza precedenti per

intensità e impatto” a causa della pandemia, con tempi lunghi

per la ripartenza delle filiere produttive, che richiederà un

impegno straordinario. Notevole il rallentamento della dinamica

produttiva delle piccole e medie imprese dell’industria in senso

stretto della regione, che si riduce del 10,4% rispetto

all’analogo periodo del 2019, trasformando il calo del trimestre

precedente (-1,5%) in un crollo.

L’indagine congiunturale sul primo trimestre 2020, realizzata

in collaborazione con Intesa San Paolo e Confindustria

Emilia-Romagna, mostra evidenti segnali di drastico calo per

produzione, fatturato e ordini, indice di una tendenza già molto

negativa ma destinata ad essere fortemente accentuata nelle

prossime rilevazioni. L’attività è in arretramento in tutti i

settori: l’industria alimentare riduce il fatturato del 2,8%, il

sistema moda è crollato (-17,9%), in difficoltà anche

l’industria metallurgica e delle lavorazioni metalliche con un

fatturato complessivo ridotto del 12,1%. Le esportazioni sono

risultate pari a circa 15.188 milioni di euro, con una flessione

del 2,2% (nel primo trimestre 2019 crescevano del 4,6%): il

segno rosso è generalizzato, con l’eccezione di alcuni settori

che hanno invece ottenuto incrementi, dall’industria del tabacco

a quella farmaceutica. L’occupazione dell’industria ha chiuso il

trimestre con un deciso passo indietro a quota 524.486 (-4,6%),

con una perdita di oltre 25mila unità, interrompendo una

precedente serie positiva in corso da otto trimestri.

“L’indagine – commenta il presidente di Unioncamere E-R,

Alberto Zambianchi – mette a fuoco i primi effetti dell’impatto

del Covid-19 ed evidenzia quella che sarà una contrazione

economica senza precedenti. L’impatto della crisi, di intensità

e rapidità straordinarie, determinerà la chiusura di molte

imprese, con forti perdite per lavoro, redditi e consumi. La

ripresa necessiterà di tempi lunghi”.

La pandemia ha avuto impatti evidenti anche sul mercato del

credito – sottolinea Intesa San Paolo – inducendo un aumento dei

prestiti alle imprese e un rallentamento di quelli alle

famiglie: in Emilia-Romagna sono state oltre 75mila le richieste

di prestiti garantiti dal Fondo centrale per le Pmi, per un

importo di quasi 5 miliardi, di cui 1,3 miliardi per operazioni

fino a 30mila euro. “Siamo di fronte alla più pesante recessione

economica dal dopoguerra”, commenta il presidente di

Confindustria Emilia-Romagna, Pietro Ferrari. “Il rilancio

dell’economia parte dalla capacità di progettare e spendere bene

le ingenti risorse che avremo a disposizione. Auspichiamo che si

trovi velocemente un accordo sul Recovery Fund e sul quadro

finanziario europeo, in modo che Stati e Regioni possano

programmare in tempi rapidi le politiche di sostegno ai

territori. In questa fase alleggerire la burocrazia deve essere

una delle principali priorità dei Governi a tutti i livelli”.

(ANSA).



