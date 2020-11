Unipol, utile 9 mesi a 759 milioni, spinta dal danni

(ANSA) – MILANO, 13 NOV – Unipol ha chiuso i primi nove mesi

del 2020 con un utile netto di 759 milioni di euro, in calo del

18,5% rispetto ai 931 milioni dello stesso periodo del 2019, ma

in crescita del 31,5% sui 577 milioni del risultato

normalizzato, ripulito dai 421 milioni della contabilizzazione a

patrimonio netto della quota in Bper e da 67 milioni di oneri

straordinari per incentivazione all’esodo.

La raccolta diretta, si legge in una nota, è scesa del 13,7%

a 8,6 miliardi, con un calo del 3,6% nel danni e del 27,2% nel

vita, su cui ha inciso anche il rallentamento dell’attività

commerciale legata al Covid. A sostenere i risultati reddituali

del gruppo è stato il settore danni, con un utile ante imposte

salito del 41% a 985 milioni grazie al calo dei sinistri legato

all’emergenza sanitaria. Il solvency ratio consolidato è salito

al 193%, dal 188% di giugno.

Per la controllata UnipolSai il periodo si è chiuso con un

utile netto consolidato di 701 milioni, in crescita del 37,7%

sullo stesso periodo del 2019 e del 21,6% a livello

normalizzato, e con un indice di solvibilità individuale salito

nel terzo trimestre al 284%, dal 272% di giugno.

Nonostante la seconda ondata di coronavirus entrambe le

società confermato “un andamento reddituale della gestione per

l’anno in corso in linea con gli obiettivi fissati nel Piano

Industriale 2019-2021”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte