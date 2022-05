United fuori dalla Champions, pronti tagli 25% ingaggi

Condividi l'articolo

Ormai fuori dal giro della prossima Champions League dopo il 4-0 incassato ieri in casa del Brighton, al Manchester United si prospettano giorni di vacche magre. E’ quanto scrive il Daily Mail, anticipando pesanti tagli per la prossima stagione agli stipendi dei giocatori, fino ad un quarto, per far fronte ai minori introiti. Conseguenza di un campionato deludente, che porterà Cristiano Ronaldo e compagni – sesti a due turni dalla fine – a disputare al massimo l’Europa League, se non la Conference. E del modo in cui lo United struttura i contratti dei suoi giocatori, nei quali è prevista la decurtazione fino a un quarto dello stipendio in caso di mancato accesso alla Champions, una misura pensata per proteggere il club dal calo dei premi in denaro e diritti televisivi.

Quindi, calcola il Daily Mail a titolo d’esempio, CR7 dovrà affrontare un taglio del suo stipendio settimanale da 385.000 sterline (circa 450.000 euro) a circa 288.000 (336.370 euro), sempre che intenda restare all’Old Trafford anche nella prossima stagione. Il secondo giocatore più pagato del club, il portiere David de Gea, vedrà il suo stipendio settimanale ridotto da 375.000 sterline (437.981 euro) a circa 281.000 (328.194 euro).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte