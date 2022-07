Universiadi 2025: 3.000 atleti a Torino e comuni olimpici

Condividi l'articolo

(ANSA) – TORINO, 27 LUG – Giallo, verde, blu, rosa e viola:

sono i colori dei cerchi olimpici e delle cinque stelle della

Fisu, utilizzati per costruire il logo delle Universiadi del

2025, presentate oggi a Torino. Tra meno di tre anni infatti la

prima capitale italiana della storia e le montagne che la

circondano saranno teatro ancora una volta dei Giochi mondiali

universitari invernali, la rassegna nata proprio sotto la Mole

col nome di Universiade, grazie al visionario dirigente del

Centro sportivo universitario torinese e del Cus Primo Nebiolo.

Il cammino che porta alla manifestazione, alla quale sono attesi

oltre 3.000 atleti provenienti da ogni parte del mondo, è già

cominciato e per questo i cinque comuni che ospiteranno le gare,

Pragelato, Pinerolo, Bardonecchia, Torre Pellice e Torino,

ospitano già gli stendardi e i manifesti che raccontano i Giochi

di Torino 2025.

“Io credo che le Universiadi ormai siano partite e oggi

avremo le città con i loro look e i loro colori. Dal 23 gennaio

2023 quando andremo a prendere la bandiera in America

inizieranno due anni di un grande percorso in cui penseremo a

riqualificare le nostre città non solo a livello sportivo ma

anche culturale e questo sarà il vero grande progetto” spiega

Riccardo D’Elicio, presidente d Cus di Torino e vicepresidente

vicario del comitato.

Il prossimo appuntamento della Road to 2025 sarà il 20

settembre, quando la delegazione di Lake Placid verrà a Torino

per accendere la Fiamma del Sapere in vista dei 21esimi Giochi

invernali in programma dal 12 al 22 gennaio 2023. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte