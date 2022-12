Universiadi: Torino 2025 lancia gli Ambassador

Condividi l'articolo

(ANSA) – TORINO, 11 DIC – Torino 2025 lancia i suoi

Ambassador dal Palavela, vestito a festa questa settimana per la

finale di Grand Prix Isu di pattinaggio di figura, che ha visto

brillare l’Italia con le tre medaglie raccolte nella rassegna

internazionale: oro tra gli Junior per Nikolaj Memola, bronzi

per Sara Conti/Niccolò Macii (coppie) e Charlene Guignard/Marco

Fabbri (danza). Un evento del quale il Comitato organizzatore

dei Giochi Mondiali Universitari invernali è sceso sul ghiaccio

come Main National Partner della Fisg.

Il primo Ambassador a essere presentato è stato Raffaele Zich

che, qualche ora dopo, è stato anche il primo pattinatore a

scendere sul ghiaccio del gala conclusivo della finale del Grand

Prix. Con lui. l’emergente coppia di artistico formata da Irma

Caldara e Riccardo Maglio. Il tandem milanese da settembre si è

trasferito a Torino per essere seguito dall’allenatrice del Cus

Torino Cristiana Di Natale. (ANSA).



