Università: Bernini, migliore offerta evitando sovrapposizioni

(ANSA) – ANCONA, 28 MAR – In ambito universitario “per

migliorare l’offerta formativa bisogna evitare sovrapposizioni e

lavorare bene insieme”. Lo ha detto la ministra per l’Università

e la Ricerca Anna Maria Bernini che ad Ancona partecipa, insieme

al ministro della Salute Orazio Schillaci, alla cerimonia di

apertura dell’anno accademico 2022-2023 dell’Università

Politecnica delle Marche.

La ministra ha lodato la Politecnica delle Marche proiettata

verso il futuro “partendo da un forte e intelligente radicamento

territoriale e da un’ottima collaborazione con le altre

università marchigiane Camerino, Urbino e Macerata”. “Un’ulteriore collaborazione intelligente tra le università

dell’Italia centrale ha fatto delle Marche, dell’Umbria e

dell’Abruzzo – ha sottolineato Bernini – un network di

valorizzazione territoriale: così si fa per migliorare l’offerta

formativa bisogna evitare sovrapposizioni e lavorare bene

insieme”. (ANSA).



