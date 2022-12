Università: bltiz contro rincari, imbrattata sede Edisu a Torino

Condividi l'articolo

(ANSA) – TORINO, 13 DIC – Blitz la scorsa notte contro la

sede di Torino dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio

Universitario del Piemonte. Contro l’edificio di via Madama

Cristina, a pochi chilometri dal centro, è stata lanciata della

vernice rossa ed è stata imbrattata la targa dell’Edisu. ‘No

rincari delle mense’ è la scritta che è stata fatta sul muro

della facciata dagli autori del gesto.

Da mesi l’Ente, di cui oggi si riunisce il Consiglio

d’Amministrazione, è finito al centro delle polemiche perché

accusato dai collettivi studenteschi di aver aumentato i costi.

Da ieri, infatti, sono entrate in vigore le nuove tariffe. Nelle

scorse settimane gli universitari avevano occupato per alcuni

giorni una mensa. Sull’azione della scorsa notte sta indagando

la Digos della Questura di Torino. (ANSA).



