Università: Bologna, allontanato da aula prof. senza Green pass

(ANSA) – BOLOGNA, 29 SET – Un docente dell’Università di

Bologna, professore associato di Lettere moderne e coordinatore

del Corso di Dottorato in Studi letterari e culturali è stato

allontanato ieri dall’aula in cui stava facendo lezione in

quanto sprovvisto di Green pass.

“Anche oggi – si legge sulla pagina personale sul sito

dell’Università, scritta in terza persona alla data di ieri – il

docente era regolarmente presente a lezione, ma essendo

contrario alla norma del Green pass, e non avendo intenzione di

dotarsene, è stato allontanato dall’aula. La terza lezione è

fissata per martedì 5 ottobre, il docente sarà di nuovo presente

a lezione, e verrà presumibilmente allontanato per via della

normativa vigente”. Che impone alle Università di accettare

all’interno delle proprie strutture solo il personale dotato

della certificazione verde. (ANSA).



