Università: in E-R arrivano venti nuovi corsi di laurea

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 08 FEB – Il Comitato regionale di

coordinamento delle Università dell’Emilia-Romagna ha espresso

parere favorevole all’unanimità all’attivazione di 20 nuovi

corsi di laurea a partire dall’anno accademico 2022-2023. A

questo passo è seguito il via libera da parte dagli organi

accademici di ogni Ateneo: ora si attende il parere di Cun

(Consiglio universitario nazionale) e Anvur (Agenzia nazionale

di valutazione del sistema universitario), poi sarà la volta di

ministero dell’Università e della Ricerca.

In totale vengono istituite dieci nuove lauree magistrali,

tre professionalizzanti e sette triennali: l’obiettivo è

rafforzare l’offerta di studio nella direzione della

sostenibilità, della digitalizzazione

dell’internazionalizzazione. Otto nuovi corsi saranno avviati

dall’Università di Bologna, cinque dall’Università di Modena e

Reggio Emilia, tre da quella di Parma e altrettanti da quella di

Ferrara, mentre un corso partirà nella sede di Piacenza

dell’Università Cattolica di Milano. Sei corsi su venti avranno

lezioni ed esami in lingua inglese.

“A partire dal Patto per il lavoro e per il clima con le

Università abbiamo scelto di mettere la sostenibilità

ambientale, la formazione, le competenze, le conoscenze al

centro del percorso di crescita del nostro tessuto economico e

dei nostri cittadini, specialmente di quelli più giovani –

commenta l’assessora regionale all’Università, Paola Salomoni

-Con un’offerta formativa sempre più orientata ai nuovi bisogni

del mercato del lavoro diamo un’impronta ancor più

internazionale ai corsi di studio universitari, offrendo agli

studenti stranieri maggiori possibilità di venire a studiare in

Emilia-Romagna, e ai nostri ragazzi gli strumenti per

confrontarsi in ambito globale”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte