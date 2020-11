(ANSA) – ROMA, 23 NOV – “Non solo il #coronavirus non ha

inciso negativamente sulle iscrizioni all’Università, ma i

numeri sono fortemente in crescita in tutta Italia”. Lo scrive

su fb il ministro dell’Università e della Ricerca Gaetano

Manfredi. Al nord il dato è + 5,5% , al centro + 8%, al Sud

+6,6% . (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte